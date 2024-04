Em resposta às críticas de preços altos em Gramado, empresários têm dito que há opções para todos os bolsos. A discussão para deixar isso mais claro ao turista, então, está posta à mesa e foi uma das alternativas para reativar o turismo da Região das Hortênsias apontadas pela empresária Gabriela Schwan, CEO da rede Swan de Hotéis e vice-presidente do Transforma RS, movimento de empresários pelo desenvolvimento do Rio Grande do Sul.