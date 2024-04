Os motivos que levam à queda no movimento do turismo na Região das Hortênsias não se restringem a preço, argumentou à coluna o presidente da Associação de Parques e Atrações da Serra Gaúcha (Apasg), Renato Fensterseifer Junior. O empresário, que é CEO do Alpen Park, lista entraves de infraestrutura, da falta de um aeroporto mais próximo até problemas em estradas para acessar os municípios, principalmente Gramado e Canela. Também cita a falta de moradia e serviços de saúde e educação para os trabalhadores atraídos pelos empregos gerados pelos empreendimentos.