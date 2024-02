A capela de vidro que está sendo construída aos pés do Cristo Protetor de Encantado, no Vale do Taquari, receberá uma relíquia religiosa do santo que dará nome ao templo. O relicário com um fragmento de osso de São João Batista Scalabrini veio de Piacenza, na Itália, está em São Paulo e deve chegar ao município gaúcho após a conclusão da obra.