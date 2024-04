Ir atrás do sonho profissional, mas sem estar preparado para ter espaço no mercado de trabalho. E começar a carreira sem garantias de que vai se manter no emprego. A conta que parece difícil de fechar para os jovens de todo mundo, em uma sociedade que oferece cada vez mais possibilidades de atuação, não é diferente na Serra gaúcha. Mas, na região, diversas instituições e iniciativas buscam aproximar dois universos que precisam estar conectados para não corrermos o risco de prejudicar uma geração inteira de mão de obra.