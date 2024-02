Além de ser espaço para a exposição de máquinas, equipamentos, tecnologia e insumos para bebidas e alimentos, a Envase Brasil será palco da segunda edição da Copa Sul-Americana de Cerveja. As cervejarias interessadas devem se inscrever no site copasulamericanadecerveja.com.br. As inscrições seguem até 5 de abril, mas quem fizer até 4 de março tem desconto.