A Copa das Nações Africanas tem participação da Marcopolo: ônibus da fabricante caxiense transportam as seleções e delegações do evento esportivo. Em parceria com a SMT África, distribuidor oficial Volvo na região, a Marcopolo fez a entrega de 46 veículos para a UTB (Union Des Transports De Bouaké), um dos maiores operadores da Costa do Marfim e cliente da empresa desde 2017.