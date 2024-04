Municípios da Serra com grande importância no setor agrícola registraram aumento de 288% na formalização de contratos de trabalho entre safristas e empregadores em 2024, se comparado ao ano anterior. O levantamento foi divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) nos últimos dias. Conforme o órgão, em amostragem com 13 cidades da região, foram 2.271 contratos em 2023, número que saltou para 8.810 neste ano.