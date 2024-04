Os finais de semana já não são mais os mesmos no interior de Santa Tereza, município de 1,7 mil habitantes e distante cerca de 30 quilômetros de Bento Gonçalves. A cidade foi a mais atingida na Serra pela cheia do Rio Taquari no ano passado, que causou 54 mortes no Estado e destruiu cidades como Muçum e Roca Sales.