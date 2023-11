Além dos prejuízos financeiros, da suspensão de aulas e da quebra na safra da uva, é também um pouco história de Santa Tereza que é levada pela força da água de duas enchentes registradas no município em menos de 80 dias. Na primeira, no início de setembro, quatro casas tombadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) foram destruídas. A ocorrência de uma nova tempestade neste fim de semana, que dessa vez fez subir o nível do Arroio Barra Mansa, destruiu a ponte centenária idealizada por Olympio Valduga, em 1917.