O helicóptero da Brigada Militar que trouxe o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, à Serra pousou às 14h32min no Campo Municipal Primo Agosto Consoli, em Monte Belo do Sul. Junto dele estava o coordenador da Defesa Civil estadual, coronel Luciano Chaves Boeira. Logo após o pouso, a comitiva partiu em direção a Santa Tereza. No caminho, pela RS-444, uma dezena de estreitamentos da pista, causados por deslizamentos, puderam ser conferidos pelo governador.