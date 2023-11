O olhar triste observa cada canto coberto pela lama dentro de casa. Tirando a água suja com baldes, um casal de idosos, que mora no centro de Santa Tereza, na Serra, não quis conversar com a reportagem por não ter condições de falar sobre o estrago. Neste domingo (19), pela segunda vez em 75 dias, moradores da cidade vivem o cenário de perdas causado por uma nova enchente, que atingiu a região no sábado (18). Os acessos à cidade estão liberados, mas com pedras e barro na pista, o que exige muita cautela dos motoristas.