Sábado tem mutirão para recolher criadouros do mosquito da dengue em Farroupilha

Um mutirão de recolhimento de criadouros do mosquito transmissor da dengue (Aedes aegypti) será realizado neste sábado (8), em Farroupilha. A ação ocorrerá nos bairros Imigrante, São José e São Francisco, em todas as ruas, segundo a prefeitura. O município já registrou um caso positivo de dengue autóctone (contraído no próprio município) e o paciente está bem, segundo a secretaria Municipal da Saúde.