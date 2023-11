Os moradores de Nova Roma do Sul voltam a sofrer com os transtornos provocados pela chuvarada que atingiu o município entre a noite de sexta-feira (17) e a tarde de sábado (18). Um dos problemas mais graves é a interrupção da estrada municipal entre a cidade e Nova Pádua, bloqueada por conta de deslizamento de terra. Considerada um dos principais acessos às demais cidades da região, é por ela que os motoristas acessam a balsa sobre o Rio das Antas. No momento, para sair ou chegar a Nova Roma do Sul, há apenas um acesso: a RS-448, por Antônio Prado.