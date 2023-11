As peças de aço para construir uma ponte provisória entre Nova Roma do Sul e Farroupilha foram entregues de forma adiantada nesta quarta-feira (15). A estimativa era de que os materiais chegassem na próxima terça, dia 21 de novembro. A ponte antiga do local foi levada durante a enchente no Rio das Antas, que aconteceu no dia 4 de setembro. Com a chegada dos materiais, a previsão é de que as peças comecem a ser montadas nesta quinta-feira (16).