As primeiras cargas do material que será usado para reconstruir a ponte de ferro entre Nova Roma do Sul e Farroupilha chegam ao município em 21 de novembro. Levada pela cheia do Rio das Antas em 4 de setembro, a estrutura era a principal ligação entre os dois municípios pela RS-448. A ponte ficará no mesmo local da que foi levada pela enchente do Rio das Antas em 4 de setembro. Além de passar pelo mesmo trajeto da ponte de ferro, a obra privada vai reproduzir o estilo da antiga construção, datada de 1930.