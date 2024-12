5 benefícios da planta assa-peixe para a saúde e como usá-la

A planta assa-peixe (Vernonia polysphaera), também conhecida como “cambará-branco” ou “cambará-açú”, é uma erva medicinal com propriedades terapêuticas reconhecidas, especialmente no Brasil. Utilizada há séculos na medicina popular, é considerada uma aliada natural no tratamento de diversas condições de saúde e oferece inúmeros benefícios para o corpo.

1. Efeito diurético

Rica em compostos bioativos como flavonoides, saponinas e cumarinas, a assa-peixe possui efeito diurético, que ajuda na eliminação do excesso de líquidos do organismo. Esse benefício é útil para reduzir inchaços causados pela retenção de líquidos, contribui para a desintoxicação do corpo e auxilia no tratamento de cálculos renais.