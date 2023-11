A prefeitura de Nova Roma do Sul informa que a cidade está com os acessos bloqueados nesta manhã de sábado (18). Devido a forte chuva, as balsas que ligam o município à região estão interditadas. Além disso, as estradas por Antônio Prado, e pela RS-122, em Flores da Cunha, estão com quedas de árvores e barreiras impedindo a passagem de veículos.