A tempestade da madrugada do último sábado (18) voltou a causar danos em residências, bloquear acessos ao interior e prejudicar a agricultura de Santa Tereza, na Serra. Cercada pelo Rio Taquari e pelo Arroio Barra Mansa, o município de 1,7 mil habitantes viu dessa vez o nível das águas subir 21,6 metros, apenas dois a menos do que a primeira enxurrada registrada no dia 4 de setembro.