Na tentativa de reduzir os cancelamentos de voos por conta da neblina, o aeroporto Hugo Cantergiani, em Caxias do Sul, passa a contar com um novo procedimento de aproximação para pouso a partir desta quinta-feira (13). Trata-se do RNP AR 1.5, um sistema que opera com rastreamento via satélite, mas precisa da homologação dos órgãos aeronáuticos para ser utilizado. O início das operações ocorre a partir do aumento da demanda com o fechamento do aeroporto de Porto Alegre e foi confirmado pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).