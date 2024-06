Desde que o aeroporto de Porto Alegre ficou debaixo d'água, no dia 3 de maio, inviabilizando as operações, o aeroporto Hugo Cantergiani, em Caxias do Sul, se tornou o terminal com o maior número de voos semanais do Estado. Embora seja uma medida para proporcionar o máximo possível de vazão à demanda de passageiros, a interrupção recorrente das operações por conta da neblina nas últimas semanas reacendeu a discussão por investimentos no principal aeroporto da Serra.