Acordo determina construção do aeroporto de Vila Oliva com recursos públicos antes de investimentos privados

O termo de compromisso firmado entre a prefeitura de Caxias do Sul e o governo federal para reservar R$ 200 milhões para a construção do aeroporto de Vila Oliva também impede que as obras ocorram com recursos privados. O acordo foi firmado em 2019 e destinará os valores a partir do Fundo Nacional de Aviação Civil (Fnac), destinado exclusivamente para investimentos no setor aéreo. A liberação do montante e a autorização para licitar as obras passam por avaliação da Casa Civil, já que o projeto depende de poucos ajustes para sair do papel.