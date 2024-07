Prefeitura de Caxias espera para agosto aprovação final de projetos para construção do aeroporto de Vila Oliva

Em revisão final na Secretaria de Aviação Civil (SAC) do Ministério de Portos e Aeroportos, o projeto de construção do aeroporto de Vila Oliva, em Caxias do Sul, deve receber a aprovação definitiva até o dia 7 de agosto. A data ficou acertada em uma reunião entre técnicos da Secretaria do Planejamento de Caxias e do órgão federal nesta segunda-feira (22). Com o processo finalizado, será possível encaminhar a contratação da obra.