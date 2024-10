Calendário de repasse de R$ 170 milhões para o aeroporto de Vila Oliva deve ser definido após as eleições

A definição de quando e como devem começar a ser encaminhados para Caxias do Sul os R$ 170 milhões para a construção do aeroporto de Vila Oliva está prevista para ocorrer após as eleições municipais. O compromisso foi firmado pelo ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, e o movimento Mobilização por Caxias (MobiCaxias) em um encontro em Porto Alegre nesta sexta-feira (18). O objetivo é que o prefeito a partir de 2025 participe das conversas.