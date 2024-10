O Aeroporto de Vila Oliva, em Caxias do Sul, está com recursos garantidos pelo governo federal. Em vinda ao Estado nesta sexta-feira (18), o ministro Silvio Costa Filho, titular da pasta de Portos e Aeroportos, fez o anúncio de R$ 170 milhões apenas para a construção da infraestrutura, que envolve a pista, por exemplo. A verba será liberada a partir do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).