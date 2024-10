Comitiva da prefeitura de Caxias participa de ato com ministro em Porto Alegre para tratar do novo aeroporto

A prefeita em exercício de Caxias, Paula Ioris, e a secretária do Planejamento, Margarete Bender, viajaram a Porto Alegre nesta sexta-feira (18) para participar do ato simbólico de assinatura da concessão do Porto Meridional, em Arroio do Sal. Embora fundamental para o desenvolvimento econômico da Serra, o aval para construção do terminal marítimo não foi o único motivo da viagem. A intenção é ter uma reunião com o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho para tratar da liberação de recursos para a construção do aeroporto de Vila Oliva. O evento estava marcado para o meio-dia na sede da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), logo após a reinauguração do aeroporto Salgado Filho.