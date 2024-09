Única proposta para contratação de estudos da estrada entre Gramado e Vila Oliva, em Caxias do Sul, é desclassificada

A primeira de uma série de etapas para construir a estrada que vai ligar o aeroporto de Vila Oliva, em Caxias do Sul, à Região das Hortênsias sofreu o primeiro entrave. Apresentada nesta terça-feira (10), a única proposta para a contratação do Estudo de Viabilidade Técnica Econômica e Ambiental (EVTEA), acabou desclassificada da licitação. A empresa tem três dias úteis para recorrer da decisão, e, caso não haja reversão do resultado, um novo certame terá de ser realizado.