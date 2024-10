Assinatura do contrato do Porto Meridional, em Arroio do Sal é avanço do Estado a um "cenário mais competitivo", avalia entidade caxiense

Um ato simbólico realizado nesta sexta-feira (18), em Porto Alegre, marcou a assinatura do contrato do Porto Meridional, de Arroio do Sal. O encontro ocorreu na sede da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), na Capital. Estiveram presentes representantes da prefeitura de Caxias do Sul e de entidades como a Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul (CIC Caxias).