Contrato de concessão do Porto Meridional será assinado em Porto Alegre

Mesmo após mobilização para que ocorresse em Caxias do Sul, a cerimônia para assinatura simbólica do contrato do Porto Meridional, em Arroio do Sal, vai ser em Porto Alegre. A confirmação foi feita nesta terça-feira (15) por Rogério Rodrigues, diretor-executivo do Grupo Mobilização por Caxias (MobiCaxias). Com isso, a cerimônia está marcada para ocorrer na sexta-feira (18), às 12h, na sede da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs).