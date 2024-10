Concessão do Porto Meridional, em Arroio do Sal, é assinada

Um ato assinado eletronicamente na última terça-feira (01) pelo Ministério dos Portos e Aeroportos (MPOR), Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) e Porto Meridional Participações S/A selou a autorização definitiva do projeto de implantação do porto de Arroio do Sal. Por meio do documento, denominado Contrato de Adesão nº 03/2024, a União concedeu à empresa o direito de implantar o projeto, concluindo o processo prévio de autorização junto aos órgãos responsáveis.