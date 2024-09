Evento de assinatura do contrato do porto de Arroio do Sal pode contemplar outros projetos de infraestrutura da Serra

A formalização do contrato para a construção do Porto Meridional, que será localizado em Arroio do Sal, pode ser usada como plataforma de lançamento de outros projetos de infraestrutura que interessam à Serra. Esta é a intenção do grupo Mobilização por Caxias (MobiCaxias), que está envolvido nas tratativas e auxilia na organização do evento de assinatura, que deve ocorrer em Caxias do Sul até 20 de outubro.