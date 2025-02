Vice do Juventude explica ausência de Nenê na última rodada do Gauchão

Nenê está na sua terceira temporada com a camisa do Juventude. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Nenê foi ausência da viagem mais longa do Juventude nesta primeira fase do Campeonato Gaúcho 2025. O atleta não acompanhou a delegação para a cidade de Pelotas, onde neste sábado (15), o alviverde encara o Lobão pela última rodada da primeira fase do Estadual.

Após a delegação do Verdão chegar a Pelotas na noite de sexta-feira (15), o vice de futebol do Juventude, Almir Adami, concedeu entrevista ao programa Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra. O dirigente explicou os motivos para o camisa 10 ficar de fora do compromisso:

- O Nenê é fácil até de explicar. Quando a gente fez o planejamento para esse ano eu conversei diretamente com ele. Quando fiz o acerto da continuidade dele e a cada ano que vai passando a idade pega. O próprio Nenê já sabe disso e a ideia foi sim de durante esse ano em alguns planejamentos evitar algumas viagens longas para o atleta como ele. A ideia foi de deixar ele treinando reforçando até para ele recuperar um pouquinho ele teve um início de pré-temporada depois dos demais atletas - explicou Adami, que completou:

- Agora teremos uma semana e um pouquinho mais para ele fazer uma recuperação e um condicionamento melhor com ele e também com aqueles atletas que estão voltando de lesão e que a gente vai poder contar com todos eles aí na sequência.