Três motivos para o empate do Grêmio contra o Godoy Cruz 

Arezo quase fez de bicicleta, após perder uma chance clara de gol. Duda Fortes / Agencia RBS

O Grêmio empatou com o Godoy Cruz, na terça-feira (13), e ficou longe da vaga direta às oitavas da Sul-Americana. O jogo teve boas oportunidades para os dois lados, mas foram os pequenos detalhes que fizeram a diferença para nenhum dos times saírem da Arena, em Porto Alegre, com três pontos.

A arbitragem pode entrar como um dos motivos, visto que houve muita reclamação gremista por um pênalti não marcado no final da partida. Há, porém, aspectos de campo que entregam mais resoluções para o empate do Tricolor.

Leia Mais Grêmio muda novamente, mas ainda patina em mesmos problemas de 2025

Três motivos para o empate do Grêmio

Falta de capricho na finalização de jogadas

Apesar do belo gol de João Pedro, que finalizou com a esquerda de fora da área e contou com o posicionamento adiantado do goleiro argentino, o Grêmio pecou nas finalizações.

Após abrir o placar, o Tricolor poderia ter ampliado, principalmente com Arezo, que perdeu uma chance clara e sem goleiro, por pura falta de capricho. No rebote, ainda quase fez de bicicleta.

No segundo tempo foram mais oportunidades perdidas, como a bola na trave de Monsalve, que pode ser classificada como azar.

Gol defensável de Volpi

O empate do Godoy Cruz passou pelas mãos de Tiago Volpi. No lance, o goleiro gremista rebateu a primeira finalização para o meio da área. No rebote, apesar de ser um chute mais próximo, ele poderia ter realizado a defesa.

No restante da partida, Volpi foi bem, com boas defesas. No entanto, o que vai ficar na memória do torcedor é o gol sofrido.

Após o apito final, o goleiro comentou sobre o lance:

— Bom, o rebote é batido para o meio da área. Foi o que nas condições eu consegui fazer, consegui jogar o rebote somente para aquele lado, e depois não consigui fazer, efetuar a defesa na segunda jogada. Agora é trabalhar para melhorar essas questões também, porque a gente queria ter saído daqui com a vitória — explicou Volpi.

Leia Mais Veja o que o Grêmio precisa para se classificar direto para as oitavas de final da Sul-Americana

Lesões atrapalharam

O Grêmio começou a partida com João Pedro na lateral direita e ele foi o autor do gol. Porém, no final do primeiro tempo precisou ser substituído, pois sentiu um problema muscular.

Igor Serrote entrou no lugar, mas ficou apenas 15 minutos em campo, porque quebrou o punho esquerdo. João Lucas precisou sair do banco para entrar.

Com essas duas ausências, o Tricolor perdeu força na lateral-direita e isso foi sentido na criação de jogadas. Outro fator importante foi perder duas alterações que poderiam ser utilizadas em outro momento do jogo.