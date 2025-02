Maior feira de móveis da América Latina, Movelsul começa em Bento Gonçalves esperando receber 30 mil visitantes de 46 países

São 58 mil metros quadrados de exposição. Neimar de Cesero / Agência RBS

Considerada a principal feira de móveis da América Latina, a 24ª edição da Movelsul Brasil teve início na manhã desta segunda-feira (17) em Bento Gonçalves. Realizada pelo Sindicato das Indústrias do Mobiliário (Sindmóveis) desde 1977, a edição deste ano conta com 247 expositores, entre eles fabricantes de móveis, colchões, estofados e decoração.

São esperados mais de 30 mil visitantes de 46 países que poderão circular por 58 mil metros quadrados de exposição. A presença do governador Eduardo Leite era esperada para abertura, mas foi cancelada por falta de condições de voo. Leite foi representado pelo secretário de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo.

Em 2025 a utilização de novos materiais para indústria moveleira está entre os destaques da feira. Toda a comunicação da Movelsul, por exemplo, disposta entre os corredores do evento, foi feita pela Hexacell, empresa caxiense que trabalha com placas de papel estruturado.

As chamadas colmeias feitas de papelão e que já estão no mercado há mais de 20 anos para a estruturação de portas e divisórias evoluíram para placas que diminuem o custo e aumentam a praticidade na construção, inclusive de estandes como a da própria empresa expositora da MovelSul.

Gerente comercial da Hexacell, Matheus Fonseca. Neimar de Cesero / Agência RBS

Entre as utilizações das “ecoboards”, segundo o gerente comercial Matheus Fonseca, estão a montagem de estruturas provisórias, que incluem espaços cenográficos e vitrines.

— Da mesma forma que a gente faz a porta com a estruturação de papel, a gente consegue fazer o móvel. O produto pode variar de 10 a 100 milímetros de espessura e já é muito utilizado no exterior para construção de displays em supermercados por exemplo. É muito mais leve que a madeira maciça e pode ser revestida com capas que dão a estética necessária.

Referência à imigração

Para inspirar novos designs e homenagear a vocação moveleira de Bento Gonçalves a MovelSul deste ano apresenta a mostra Design da Imigração que trás portas e brinquedos feitos em madeira maciça por imigrantes italianos e alemães de todo o Estado.

O acervo foi trazido pelas irmãs Tina Azevedo Moura e Lui Lo Pumo. As arquitetas expõem a coleção no pavilhão D da MovelSul que contrasta com a inovação apresentada pela feira:

— Isso é um exemplo de tecnologia de época, totalmente artesanal, uma excelência do design para a época. É sempre uma fonte de inspiração e uma homenagem, não deixa de ser uma semente do polo moveleiro - resume Tina.

Estreia do Espaço Conecta

Instalado no pavilhão E, o Espaço Conecta pretende reaproximar o setor moveleiro de Bento com o varejo. Em 2024, segundo a presidente do Sindimoveis, Cíntia Weirich, o setor que emprega 6,5 mil pessoas em Bento movimentou R$ 3 bilhões com exportações para 53 países.

Priscila Manfroi, vice-presidente do Sindimoveis. Neimar de Cesero / Agência RBS

O espaço, segundo a vice-presidente do Sindimoveis, Priscila Manfroi, atende as necessidades de empresas que já não participavam mais da feira por conta do foco de atuação:

— Para aquelas não trabalham mais com o varejo, que acabam atuando com redes e franquias. É um espaço mais voltado ao design, a inovação e as soluções para o varejo de móveis e expansão de rede. Na arena de conhecimento, vamos ter palestras todos os dias voltadas a temas de arquitetura e voltadas ao corporativo, porque aqui a gente tem as marcas corporativas que atendem hotéis e hospitais.