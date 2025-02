Após sorteio de bancas, Centro de Capacitação e Comércio de Caxias do Sul deve abrir em março

Ícaro de Campos / Prefeitura de Caxias do Sul / Divulgação

Sorteio contou com a participação de representantes dos ambulantes e secretários municipais.

A ocupação das 47 bancas do Centro de Capacitação e Comércio (CCC), novo espaço para os ambulantes de Caxias do Sul, foi definida na manhã desta terça-feira (11). O sorteio dos vendedores que ocuparão cada uma das bancas foi realizado pelo diretor da Central de Licitações (CENLIC), Leonardo Weinert Corrêa.

O processo aconteceu de forma objetiva: cada espaço seguiu o número de bolinha numeradas, retiradas de um globo por Corrêa. O sorteio foi acompanhado por vendedores brasileiros e senegaleses, que irão ocupar o espaço, secretários municipais e o coordenador do CCC, Cher Cheikh.

Em janeiro deste ano, representantes dos ambulantes senegaleses indicaram que não haveria comerciantes suficientes para ocupar os 77 espaços previstos pela prefeitura. Em entrevista ao Gaúcha Hoje, da rádio Gaúcha Serra, no final de janeiro, o Diretor de Fiscalização da Secretaria Municipal de Urbanismo (SMU), Rodrigo Lazarotto, alegou que vários dos ambulantes retornaram ao Senegal.

Dessa forma, o CCC passará por adequações que irão ampliar os espaços e reduzir as bancas para 47. A previsão é que as obras durem cerca de 15 dias . Após, o CCC estará pronto para receber os comerciantes, o que deve ocorrer em março.

O espaço fica no térreo do Caxias Plaza Shopping, na Rua Sinimbu, 1914, ao lado da agência central dos Correios. O ambiente é fechado e contará com ar-condicionado e segurança.