Europa pode perder liderança para China sem novo acelerador de partículas gigante, alerta CERN

O projeto para construir um colisor de partículas gigante está em bom caminho, mas, se não houver luz verde para o seu financiamento, a China pode superar a Europa como líder mundial em física, afirmou a diretora do laboratório europeu CERN nesta segunda-feira (31).

"Existe uma concorrência real", particularmente com a China, declarou à AFP a diretora do CERN, Fabiola Gianotti.

Para Gianotti, se o projeto do Futuro Colisor Circular (FCC, na sigla em inglês) não avançar, "existe um risco real de que Europa perca a liderança em ciências fundamentais, particularmente na física de partículas de alta energia e as tecnologias que a acompanham".

A construção de um novo acelerador de partículas mais potente busca expandir o conhecimento obtido com o Grande Colisor de Hádrons (LHC, na sigla em inglês), situado em um laboratório subterrâneo entre França e Suíça.

Para isso, os cientistas querem construir um anel com uma circunferência de 90,7 km, a uma profundidade média de 200 metros, informou o CERN nesta segunda-feira, após analisar cerca de 100 possibilidades diferentes.

Outros cientistas também mostraram entusiasmo diante da possibilidade de construção do FCC.

"Para conseguir grandes progressos na busca da compreensão da origem do universo e do papel que o bóson de Higgs desempenha nos primeiros instantes [...], a comunidade científica global precisa de uma máquina potente assim", explicou à AFP Catherine Biscarat, do Laboratoire des deux Infinis da Universidade de Toulouse.