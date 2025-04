Le Pen pode ter suspensão de inelegibilidade antes de 2027, avalia Eurasia Group

A consultoria avalia que o caso, inicialmente judicial, agora se tornará político. Le Pen deve alegar que o "establishment busca sua morte política", especialmente porque pesquisas a colocam como forte concorrente em 2027, com 33%-37% no primeiro turno. Se o banimento for mantido, seu substituto seria Jordan Bardella, presidente do partido, cujas chances de vitória são consideradas "significativamente menores" do que as de Le Pen, pontua a instituição.