Aberta contratação para implantar primeira ciclofaixa no centro de Caxias

Praças do Trem e das Feiras vão integrar o trajeto André Fiedler / Agência RBS

Foi aberta nesta segunda-feira (17) a licitação para implantar a ciclofaixa que vai interligar o Parque Cinquentenário à Praça Monteiro Lobato, junto à Maesa. Este será o primeiro espaço exclusivo para ciclistas em vias centrais de Caxias.

O projeto vinha sendo desenvolvido há alguns anos pelo município, mas optou-se por aguardar a conclusão do Plano de Mobilidade (Planmob) para iniciar a construção. As obras serão viabilizadas a partir da captação de R$ 1 milhão em emenda parlamentar da deputada Denise Pessôa, obtida no ano passado.

Serão construídos três trechos: entre o Parque Cinquentenário e as praças do Trem, das Feiras e Estação Férrea; da Estação ao Parque dos Macaquinhos; e do parque à Praça Monteiro Lobato. Nas áreas de lazer, serão utilizadas as ciclovias já existentes.

A construção envolve preparação e nivelamento do solo, com pavimentação de alguns trechos, pintura e sinalização. O custo estimado é de R$ 730,7 mil e a duração das obras é estimada em quatro meses. As empresas interessadas serão conhecidas em 8 de abril.

Apesar de ter caráter de lazer, por envolver parques, a ciclofaixa também tem potencial de uso para deslocamentos. Além disso, também tende a criar uma nova dinâmica no trânsito, já que as faixas vão ocupar acostamentos de ruas como Marechal Floriano e Plácido de Castro.