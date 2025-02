Centro de Capacitação e Comércio de Caxias deve abrir com 41 vendedores

Empreendimento vai ficar no Caxias Plaza Shopping Neimar De Cesero / Agencia RBS

O Centro de Capacitação e Comércio de Caxias do Sul, irá iniciar as atividades no espaço de vendas com 41 bancas. O número é um pouco menor em relação à última expectativa do município, de 47 vendedores.

A definição dos integrantes do empreendimento ocorreu a partir de um edital de chamamento público aberto no fim do ano passado. Inicialmente, se projetava a participação de 77 vendedores que atualmente atuam nas ruas centrais, mas parte deles deixou a cidade, de acordo com a prefeitura.

Conforme o secretário de Urbanismo, Adriano Bressan, a redução ocorreu em função de seis desistências nos últimos dias. Eram ambulantes que se inscreveram no chamamento público, mas acabaram abrindo mão do processo.

— A lista estava sendo analisada dia a dia até a chegada do sorteio (que definiu a distribuição dos espaços).

Na lista de 41 inscritos que pretendem assumir, oito foram inabilitados por pendências na documentação. De acordo com Bressan, contudo, são questões que deve ser resolvidas.

— As pendências são mínimas. Todos estão com a documentação praticamente completa e estarão aptos a poderem ocupar os espaços.