Empresário brasileiro, o novo bode na sala 

Nas últimas semanas, o governo federal arrastou um novo bode para a sala repleta de seus insucessos: os empresários brasileiros viraram os culpados pela inflação . Há algum tempo, já não ouvíamos falar desse bode. Muito provavelmente, na minha visão otimista, porque a sociedade brasileira, com sua democracia em consolidação, aprendeu muito ao longo das últimas décadas e não aceita mais, tão facilmente, alguns desaforos.

O progresso socioeconômico é alimentado pela iniciativa empresarial, em um ambiente de competição. A disposição de inúmeras pessoas para correr risco, colocar a poupança da sua vida em jogo, se endividar, trabalhar jornadas muito mais longas do que as previstas em lei, e apostar sua vida em uma ideia de negócio. Essa iniciativa, sem garantia nenhuma de sucesso e que deixa vários pelo caminho, é capaz de gerar muito valor para a economia. É dela que saem as inovações de que tanto falamos e que buscamos estimular hoje em dia. Dela, o consumidor se beneficia, e não o contrário.