Março Azul: mobilização contra o câncer colorretal

O câncer colorretal representa um desafio crescente para a saúde pública no Rio Grande do Sul e no Brasil. Dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA) posicionam esta neoplasia como a terceira mais prevalente no país, com aproximadamente 45 mil novos diagnósticos anuais. A incidência é similar entre homens e mulheres, predominando após os 50 anos, com taxa de risco estimada em 21 casos por 100 mil habitantes.