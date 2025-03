O desafio do jornalismo diante do ruído das redes

Por Claudio Toigo Filho, CEO da RBS Mídias e membro do Conselho Editorial da RBS

O jornalismo profissional sustenta-se sobre princípios inegociáveis: investigar com rigor, ouvir todas as versões, hierarquizar o que realmente importa, oferecer contexto e diversidade de opiniões. Este compromisso nos diferencia. Mas, na era das redes sociais, em que qualquer indivíduo com alcance digital pode ser percebido como uma fonte de informação tão legítima quanto um veículo tradicional, o desafio da imprensa nunca foi tão complexo – nem tão crucial.

Somos curadores do que é relevante, seja na TV, no rádio, no digital ou no jornal impresso

No Grupo RBS, fazemos jornalismo com método, checagem e pluralidade. Não somos apenas uma vitrine de notícias. Somos curadores do que é relevante, seja na TV, no rádio, no digital ou no jornal impresso. Mais do que produzir conteúdo, buscamos ser reconhecidos como referência. Nosso papel é garantir um espaço onde diferentes vozes não apenas coexistam, mas se confrontem, dialoguem e ampliem a compreensão dos fatos.

A batalha pela percepção é decisiva. Em um ambiente saturado por ruídos, no qual a desinformação circula com a mesma velocidade das verdades bem apuradas, o público precisa distinguir o que caracteriza o jornalismo profissional. Quando um fato acontece, onde você busca a explicação? Para formar sua opinião, recorre a fontes diversas ou apenas àquelas que confirmam sua visão de mundo? Esse é um desafio que não pode ser ignorado. Mas sabemos que, se determinados segmentos da sociedade não se enxergam na cobertura jornalística, correm o risco de se afastar – e, nesse vácuo, prolifera a desconfiança, abrindo espaço para a erosão da credibilidade.

Não recuamos diante desse dilema. Pelo contrário, reforçamos nosso compromisso: ouvir todas as vozes, garantir colunistas com diferentes perspectivas, refletir a pluralidade econômica, social e política – e, claro, a diversidade do nosso futebol. Jornalismo relevante é aquele que se dispõe a representar, com honestidade, a complexidade do mundo. Credibilidade não se decreta, se constrói, dia após dia, pela capacidade de interpretar os acontecimentos com independência e profundidade.