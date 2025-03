Startup Day reúne mais de 40 novas empresas em Passo Fundo

Rodadas de apresentação acontecem a cada um minuto e meio Eduarda Costa / Agencia RBS

Mais de 40 startups estão reunidas neste sábado (22) para a 11ª edição do Startup Day em Passo Fundo, no norte do Estado. O encontro acontece na Arena UPF Parque, e conta com 42 startups da região, que apresentam suas ideias a 14 grandes empresas.

O Startup Day é promovido pelo Sebrae Startups em todo o Brasil, oferecendo uma oportunidade de conexão e rede de contato entre as empresas novas no mercado, com as já consolidadas.

Em Passo Fundo, o evento é operacionalizado junto da equipe do UPF Parque. Participam startups locais e das cidades de Erechim e Marau, que atuam nas áreas de marketing, logística, jurídica, construção civil e agronegócio.

— A ideia é aproximar a necessidade das empresas de inovar e se manterem competitivas, com as soluções que as startups de inovação podem oferecer. Estudamos o que cada uma delas oferecem, e o que as empresas buscam, para que todos saiam com ao menos um encontro marcado para estudar esse trabalho conjunto — resume o gestor executivo do UPF Parque, Ricardo Fantinelli.

O bate-papo entre as empresas funciona no formato de rodadas, em que cada uma tem o tempo de um minuto e meio para apresentar seu modelo de negócio às empresas consolidadas, chamadas de “âncoras”. Essas sessões permitem que cada uma das startups tenha contato com todas as âncoras, de forma dinâmica e interativa.

Participam do evento a Cavalleti SA, Grupo Grazziotin, Grupo FotoSul, Stara, Grupo J2M, Instituto Aliança Empresarial, Mercadados, Robustec, Voa Hub, Sicredi, Città Inteligência em Gestão Pública, Fill Tecnoligia, UPF, Polo Sul e Comunidade Vértice. Além de representantes das prefeituras de Passo Fundo e Erechim.

