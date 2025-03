21 de março: Dia Mundial da Síndrome de Down

Por Ida Vanessa D. Schwartz, presidente da Sociedade Brasileira de Genética Médica e Genômica e coordenadora do InRaras

Os cromossomos são estruturas formadas por DNA (nosso material genético, onde estão os genes), localizadas no centro das células, no núcleo. Já o nosso corpo é constituído por vários tipos de células que se caracterizam por possuírem 46 cromossomos (23 herdados da mãe e, 23, do pai). Entretanto, por diversas razões _ algumas delas desconhecidas _ existem pessoas que nascem com números diferentes de cromossomos, ou com cromossomos menores ou maiores do que o esperado. Isso pode levar a um desbalanço do número de genes e seus produtos, as proteínas, e ocasionar características diversas a estas pessoas.

Significa ser diferente (como todos somos), necessitar de promoção de inclusão, e ter um acompanhamento com equipe capacitada ao longo da vida

O cromossomo 21 é o menor cromossomo do tipo não-sexual que possuímos, sendo estimado que tenha em torno de 230 genes que produzem proteínas. Pessoas que nascem com três cromossomos 21 possuem a Trissomia de 21 (ou, Síndrome de Down, nome dado em homenagem a J.L. Down, médico que reconheceu esta condição em 1866).

O que significa ter a Trissomia do 21? Significa ser diferente (como todos somos), necessitar de promoção de inclusão, e ter um acompanhamento com equipe capacitada ao longo da vida, pois alguns problemas de saúde (como cardiopatia congênita e alterações na tireoide) são mais frequentes. Um dos genes localizados no cromossomo 21 é o APP, que está envolvido na gênese da Doença de Alzheimer; e quem tem Trissomia do 21 possui três cópias desse gene e mais chance de desenvolver Doença de Alzheimer de início precoce.

Quem tem Trissomia do 21 pode caminhar, falar, estudar, trabalhar e ter expectativa de vida normal? Sim para todas as perguntas! Isso mostra que, na Síndrome de Down, os sins são muito maiores do que os nãos.