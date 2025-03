Aplicativo do Banco do Brasil fora do ar? Usuários relatam instabilidade nesta sexta-feira

Usuários relatam problemas para realizar login no aplicativo do BB.

O aplicativo do Banco do Brasil (BB) apresenta instabilidade nesta sexta-feira (21), relatam clientes da instituição nas redes sociais.

Quase 3 mil reclamações sobre problemas de acesso ao serviço foram registradas no Downdetector, site que monitora plataformas online.

Gráfico de reclamações sobre instabilidade no aplicativo do BB registradas nas últimas 24 horas.

Às 10h40min o Downdetector registrou o pico de reclamações, com 2.947 registros sobre a instabilidade. No X (antigo Twitter), diversos usuários relataram problemas para se conectar no app.