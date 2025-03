As lições da covid-19, cinco anos depois

Por Marcelo Basso Gazzana, chefe do Serviço de Pneumologia e Cirurgia Torácica do Hospital Moinhos de Vento

A humanidade também foi intensamente testada. Milhões faleceram — e não há quem não tenha perdido um familiar, amigo ou conhecido, incluindo muitos profissionais de saúde. As instituições também foram ao seu limite, exigindo esforços redobrados para atender quem necessitava — e as sequelas físicas e emocionais da doença, bem como a covid longa, seguem um desafio.

No Hospital Moinhos de Vento, antes dos primeiros casos no Brasil, contávamos com um comitê de crise. Buscamos as melhores referências internacionais na preparação e, ao lado de hospitais de todo o país, realizamos diversas pesquisas para entender o vírus e suas formas de tratamento. Atuamos para levar excelência e humanidade em cada momento, o que foi determinante para salvar muitas vidas.