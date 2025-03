Conversa com Empreendedor: economista da Farsul fala sobre o cenário atual e o que esperar do futuro

Evento aconteceu na noite desta quarta-feira (12) no Centro Executivo Presidente Vargas (CEPV). Tatiana Tramontina / Agencia RBS

Na noite de quarta-feira (12), a Câmara de Dirigentes Lojistas de Passo Fundo (CDL) promoveu mais uma edição do evento “Conversa com Empreendedor”. O encontro aconteceu no Centro Executivo Presidente Vargas (CEPV), às 19h, em Passo Fundo, no norte do Estado.

O convidado desta edição foi o economista-chefe da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul), Antônio da Luz, que trouxe uma análise sobre o cenário econômico atual e falou sobre as previsões e desafios dos próximos meses.

Através de uma análise mundial, Antônio pontuou algumas economias internacionais, como os Estados Unidos e China, e como podem afetar o negócio brasileiro.

— Tem muita coisa que o empresário precisa entender que está acontecendo nesses países. A China, por exemplo. A gente precisa entender o que está acontecendo com a China, esse processo de desaceleração. Somos uma economia bastante conectada com a economia chinesa — afirma.

O economista também falou sobre a importância do entendimento econômico para o crescimento das empresas. Segundo ele, é essencial que o empreendedor analise o cenário não somente do próprio negócio, mas do mundo todo.

— Quando você tem o seu próprio negócio, você fica preocupado com os números do teu próprio empreendimento, porque são eles que mantêm a tua empresa viva. Acontece que o juro não somos nós que determinamos. A inflação não somos nós que determinamos. O crescimento econômico não somos nós que determinamos. Por isso é importante olhar para além — disse.

Na leitura de Luz, o momento é de sobreviver com o próprio negócio e não de abertura de novos empreendimentos.

— A pessoa tem que estar muito segura e tem que fazer o negócio contando capital próprio. Com os juros do jeito que estão é muito difícil a gente conseguir viabilizar economicamente investimentos. Agora a gente está entrando em um momento de desaceleração econômica forte. Nós fizemos a economia crescer a base de anabolizantes e agora vai vir a ressaca deles — conclui.

O presidente da CDL, Evandro Pereira da Silveira, falou sobre a importância do evento e pontuou que o encontro é uma oportunidade de relacionamento e até de negócios.