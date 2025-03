Empresa global de tecnologia inaugura escritório no Hub Aliança em Passo Fundo

Escritório será inaugurado no Hub Aliança em 12 de março. Way Comunicação 360º / Divulgação

A Compass UOL, multinacional referência em tecnologia da informação, é a mais nova residente do Hub Aliança, em Passo Fundo. O lançamento do espaço será na quarta-feira (12), às 19h, em evento para parceiros e lideranças do ecossistema de inovação.

A empresa global foi fundada em Passo Fundo em 1995 sob o nome Compasso Tecnologia e hoje é especialista em consultoria tecnológica e transformação digital com inteligência artificial.

De acordo com a presidente-executiva do Instituto Aliança Empresarial, Márcia Capellari, o movimento demonstra que o ecossistema de inovação da região está na vitrine dos negócios e do desenvolvimento do Sul do Brasil:

— A chegada da Compass UOL em nossa casa fortalece a conexão do instituto com players importantes do mercado mundial. Isso demonstra confiança no trabalho e nas conexões geradas pelo Hub Aliança, além de demonstrar que estamos construindo um ambiente favorável para o crescimento sustentável da inovação e da economia regional.