Ex-garçom abre rodízio de pastéis com bufê de sorvete e refrigerante liberado

Ex-garçom, Celso Dalpasquale abriu, com R$ 1,5 milhão, um rodízio de pastéis e petiscos no ponto onde ficava o Cavanhas (conhecido pelo xis e fechado em 2019) da Avenida Assis Brasil, em Porto Alegre. O restaurante se chama Seu Pastenor, que é uma junção de "pastel" com "norte", de Zona Norte.