Venda antecipada de ovos de chocolate chama atenção em Porto Alegre

Antes mesmo de o Carnaval chegar e com termômetros batendo os 40°C , os ovos de chocolate já estão à venda em Porto Alegre. É possível encontrar o produto característico da Páscoa em supermercados e, até mesmo, lojas de conveniência de postos de gasolina.

A presença dos ovos de chocolate nos corredores dos estabelecimentos chama a atenção pela antecipação em relação à data comemorativa. Em 2025, a Páscoa acontece no dia 20 de abril , ou seja, faltam mais de dois meses para a celebração que estimula o consumo de chocolates.

— Além de estabelecer um vínculo com o cliente, reforçando a proximidade com a marca, o movimento visa incentivar o desejo de compra, aproveitar a sazonalidade prolongada e facilitar a compra por conveniência, principalmente para os clientes que desejam adiantar-se para garantir a aquisição das marcas mais desejadas.

Dentre as redes de supermercados de Porto Alegre, até o momento, o produto foi encontrado somente em unidades do Grupo Zaffari, que não quis se pronunciar sobre o assunto. Outras redes, como Asun e Bistek, informaram que os ovos de chocolate ainda não estão expostos. Nas lojas da Bistek, os produtos devem ser disponibilizados somente depois do Carnaval.