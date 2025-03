Pai Danilo confirma que Inter pagou dívida antes da final do Gauchão: "Nem cobrei juros"

Pai Danilo afirma ter trabalhado para os clubes gaúchos Luiz Armando Vaz / Agencia RBS

É impossível saber o quanto foi determinante, mas até esse detalhe fez parte da preparação do Inter na decisão do Gauchão. Pouco antes da final do Estadual, contra o Grêmio, a direção colorada procurou Pai Danilo, famoso pai de santo de Porto Alegre, para quitar uma antiga dívida. O religioso confirmou o pagamento. Confira a entrevista.

Pai Danilo, tudo bem? Estou ligando para confirmar que o Inter acertou a dívida que tinha com o senhor.

É verdade, sim. Pode divulgar no Bola nas Costas (programa da Rádio Atlântida onde revelou a dívida) amanhã.

Já vou publicar agora mesmo, amanhã reforço. Como era essa dívida mesmo?

Foi um trabalho que fiz em 2006 e depois fiz em 2010, nos títulos da Libertadores e do Mundial. Desde então, nunca me pagaram.

Foi R$ 35 mil mesmo?

Isso. Na época gastei uns R$ 15 mil em material para fazer o trabalho. Nem cobrei juros.

Agora o Inter não lhe deve mais nada?

Sim, está tudo zerado. Lembra que falei no início do ano que o Inter ia ganhar o Gauchão, né?

Verdade. E como foi o contato para fazer o pagamento?

A direção do Inter mandou um cara aqui em casa. Ele veio, conversamos e acertamos o pagamento. Foi pedido do Roger e do Paulo Paixão. Paixão frequenta aqui, conheço há muitos anos. É um gentleman.

Como foi a forma de pagamento? Dinheiro?

Não, me fizeram um pix.

O Grêmio está devendo alguma coisa?

Não, o Renato sempre me pagou com cheque pessoal. Em 2016 e 2017, fiz trabalhos na Copa do Brasil e na Libertadores, e ele nunca ficou me devendo nada.

Era o Renato que pagava pelo Grêmio então? No Inter foram o Roger e o Paixão?

Não, foi alguém do Inter mesmo.

Então está todo mundo quite aqui.